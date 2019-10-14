«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии

«Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году. Заявление доступно на сайте клуба.

«Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога», — говорится в заявлении. «Тюрьма — не выход», — подчеркивают авторы письма. Кроме того, в клубе выразили поддержку родным и близким осужденных.

Ранее 14 октября Верховный суд Испании вынес приговор каталонским политикам, организовавшим референдум о независимости региона в 2017 году. Осужденные получили тюремные сроки от девяти до 13 лет. Еще трое чиновников получили штрафы, но избежали лишения свободы.

Плебисцит о независимости Каталонии был проведен 1 октября 2017-го. Более 90 процентов проголосовавших высказались за отделение региона от Испании. Испанские власти пытались помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов этого волеизъявления не признал.

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