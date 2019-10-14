Турция обвинила Европу в защите террористов

Евросоюз покрывает террористов, критикуя турецкое наступление на позиции курдов в Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Al Jazeera.

«Для ЕС недопустимо демонстрировать подход, который защищает террористические элементы», — указали в ведомстве.

До этого европейские страны выпустили совместное заявление, в котором единогласно осудили действия Анкары. Кроме того, они взяли на себя обязательство приостановить экспорт оружия в Турцию. В то же время полноценного эмбарго, к которому стремились Франция и Германия, не вводилось, отмечает Al Jazeera.

«Мы не хотим поддерживать эту войну и не хотим предоставлять оружие», — заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также призвала Анкару прекратить боевые действия. По ее словам, их продолжение «еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшие перемещения населения».

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Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «находится под угрозой террористической организации», и поэтому НАТО следует задействовать пятую статью устава о коллективной безопасности. В ней говорится о том, что нападение на одну страну приравнивается к нападению на всех членов альянса.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенным в России «Исламским государством», а также создание вдоль всей границы зоны безопасности. Она проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии — одним из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок.

Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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