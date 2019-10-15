Российский заключенный выложил в сеть интимные снимки школьной учительницы

Заключенный во Владивостоке (Приморский край) опубликовал в интернете откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает НТВ.

По информации издания, девушка сама отправила снимки мужчине. Но тот без ее ведома переслал их администратору популярной местной группы в соцсетях. Когда учительница попросила создателей страницы удалить фотографии, те не стали выполнять ее просьбу.

Материалы по теме «Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс» Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

Как рассказала девушка, теперь она боится, что ее уволят из школы — ведь сейчас учителя теряют работу «даже за купальники». Потерпевшая уже обратилась с заявлением в полицию: она сообщила, что не знает настоящего имени заключенного. Тот лишь рассказал, что отбывает срок в девять лет по статье 162 («Разбой») УК России, но рассчитывает выйти по УДО.

Раньше потерпевшая сопереживала заключенному, но теперь надеется, что его, как и администратора группы в соцсетях, привлекут к ответственности. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту произошедшего. Однако, как сообщила руководитель пресс-службы Приморского управления МВД Ирина Сырова, заявительница не приезжает на опрос к участковому и не отвечает на телефонные звонки.

В марте учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться после публикации фотографии в закрытом спортивном купальнике. Родители учеников пожаловались на нее директору школы. Прошлым летом уйти с работы пришлось педагогу из Омска Виктории Поповой: она выложила в соцсетях снимки в купальнике в стиле пин-ап. После этого российские учителя устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках.

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