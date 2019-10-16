Российская фигуристка случайно приняла допинг и получила дисквалификацию

Российская фигуристка Александра Кошевая, выступающая в парном катании, дисквалифицирована на два года. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В допинг-тесте, который спортсменка сдала в марте 2019 года по окончании зимней Универсиады, обнаружен торасемид, входящий в список запрещенных препаратов. Кошевая объяснила, что самостоятельно решила принять вещество, не проконсультировавшись со спортивным врачом. Она не знала, что торасемид является запрещенным препаратом.

В итоге Международный союз конькобежцев (ISU) решил дисквалифицировать спортсменку на два года. Срок отстранения отсчитывается с 7 марта 2019 года. Снова принять участие в соревнованиях Кошевая сможет не раньше 6 марта 2021-го.

Кошевая катается в паре с Дмитрием Бушлановым. На Универсиаде в Красноярске фигуристы заняли третье место в соревнованиях спортивных пар. Также они поднимались на подиум на этапах Кубка России.

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