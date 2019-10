Глава РУСАДА нашел связь между звездами российского спорта и допинг-скандалом

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выступил перед журналистами в США и рассказал о возможных причинах манипуляций с данными Московской лаборатории, которые были переданы экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит The New Your Times.

По словам функционера, если манипуляции и имели место, то были сделаны с целью защиты репутации звездных атлетов, которые впоследствии начали политическую карьеру или заняли значимые посты в спортивных федерациях. «В нашей стране высокий уровень спорта. Но ответственные за его развитие люди долгие годы решали данную проблему неправильным способом», — заметил Ганус.

7 октября руководитель РУСАДА заявил, что в WADA убеждены в неслучайном характере манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. По его мнению, дальнейшее расследование может привести к отстранению России от ближайших Олимпиад.

В сентябре председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил о том, что данные Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы экспертам агентства, были изменены. Российской стороне дали возможность объясниться. В Международном олимпийском комитете вопрос об отстранении России от Игр не обсуждался.

Передача данных лаборатории была одним из условий восстановления статуса РУСАДА, которое было признано соответствующим кодексу WADA в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены в июле этого года.

