Российские дети пострадали при столкновении троллейбуса со столбом

Как минимум шесть детей и 13 взрослых пострадали при столкновении троллейбуса со столбом на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии. Видео с места инцидента на своем YouTube-канале опубликовал портал pg21.ru.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что речь идет о 18 пострадавших, в том числе семи несовершеннолетних. По данным РИА Новости, все пострадавшие получили легкие ушибы.

Авария произошла в среду, 16 октября, около 14.30 по местному времени. «У водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением», — сказал собеседник агентства.

На месте работают девять бригад скорой помощи и две бригады психологов. Городские больницы готовы к приему пострадавших. Республиканский Минздрав взял ситуацию под контроль.

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