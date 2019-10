Прибыль популярного у россиян бренда обрушилась

Британский онлайн-ритейлер одежды Asos потерял почти 70 процентов годовой прибыли из-за проблем со складами. Об этом сообщает Reuters.

Одновременно в компании заверили, что проблема практически решена, и объявили о «значительном прогрессе» в решении операционных проблем. Из-за этого акции фирмы пошли в рост. В среду, 16 октября, акции Asos выросли на 19,49 процента — до 3059 пунктов.

В Asos занялись реорганизацией складских и технологических площадей, чтобы перепрофилировать бизнес с Великобритании на глобальный рынок. Годовая прибыль до вычета налогов составила 42,2 миллиона долларов, выручка выросла на 13 процентов — до почти 3,5 миллиарда долларов.

Исследование, проведенное на платформе How to dress like, показало, что Asos — самый популярный бренд одежды у россиян. Онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

