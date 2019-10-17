Определены самые важные для россиян вопросы о жилье

Россиян, владеющих жилой недвижимостью, в наибольшей степени интересует, как проводится кадастровый учет и регистрируются права собственности на объекты, а также как правильно оформлять сделки с квартирами. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты (ФКП), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

ФКП в период с 7 по 14 октября провела Всероссийскую неделю консультаций по вопросам оборота жилья: специалисты палаты по всей стране отвечали на вопросы граждан о недвижимости. Всего они получили более 3,5 тысяч обращений. Выяснилось, что больше всего россиян волнуют нюансы процедур кадастрового учета и регистрации прав на объекты, а также порядок оформления сделок — на эти темы пришлось 40 процентов вопросов.

«В частности, граждан интересовали вопросы продажи и дарения квартир или долей собственности. Также в данном блоке особенно популярным был запрос, какие документы подтверждают права собственности и как проверить недвижимость перед покупкой», — уточняется в сообщении.

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Также активно обсуждалась тема проведения сделок в электронном виде — россиян интересовал запрет на действия с недвижимостью с использованием электронной подписи. Почти четверть вопросов (около 24 процентов) пришлась на установление кадастровой стоимости и процедуру ее оспаривания. Кроме того, собственников объектов недвижимости интересовали «дачные» вопросы (в совокупности почти 20 процентов от всех обращений).

Наибольшее число заявок на консультации за неделю поступило от жителей Ростовской и Пензенской областей, Краснодарского и Алтайского краев, Астраханской, Калужской и Тюменской областей, следует из материалов ФКП.

Кадастровая палата в начале октября открыла горячие линии в своих филиалах по всей стране, чтобы помочь гражданам с приобретением и реализацией квадратных метров. Предполагалось, что проведение Недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости.

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