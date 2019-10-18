В ООН рассказали об «иллюзии прав человека» в Белоруссии

Белоруссия не придерживается международных стандартов по правам человека и лишь создает «иллюзию их соблюдения». Об этом заявил официальный представитель Евросоюза на заседании в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Трансляция с мероприятия велась на сайте всемирной организации, на нее обратил внимание портал Tut.by.

Отчет о ситуации в стране представила на заседании комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам спецдокладчик ООН Анаис Марин. Представитель ЕС отметил, что его содержание «вызывает беспокойство», при этом сотрудничества со стороны Минска нет.

В Брюсселе считают, что в Белоруссии сложилась неблагоприятная ситуация для людей оппозиционных взглядов, а также нарушается право на мирные собрания. «Мы призываем (...) создать благоприятные условия для того, чтобы люди могли принимать участие в государственной деятельности», — сказал представитель ЕС.

С этой позицией согласились Польша, Чехия, Германия, Литва. В то же время Норвегия призвала Минск отменить смертную казнь, а Великобритания — хотя бы ввести мораторий на нее. Представитель США указала на недостаточность усилий со стороны белорусских властей для «прекращения ограничений прав человека, особенно свободы мирных собраний и свободы слова».

16 октября сообщалось, что в ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец» из-за того, что на нем размещены личные данные лиц, включая журналистов.

В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала о нарушениях прав человека в Венесуэле. Там, по ее словам, продолжают проводиться внесудебные казни.

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