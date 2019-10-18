Стало известно о штрафах ГИБДД обвиняемого в убийстве россиянки с Audi

Один из обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая планировала продать свой автомобиль Audi, Марат Ахметвалиев с сентября текущего года ездил по городу на чужой машине и часто нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщает портал E1.ru.

Мужчина взял автомобиль Volkswagen Polo в аренду в одной из коммерческих фирм Челябинска, а затем пропал вместе с транспортным средством. «Он взял в аренду с выкупом наш автомобиль, однако не расплатился по договору и скрылся, фактически присвоив его», — рассказали предприниматели.

Сотрудники фирмы обращались в полицию еще 10 сентября, но не получили ответ, так как заявление рассматривалось десять дней, но по истечении срока рассмотрение обращения снова продлили на месяц. В конечном итоге автомобиль не был подан в розыск. В это же время «присвоенный» Volkswagen Polo попадал в камеры фото- и видеофиксации на дорогах Екатеринбурга. Обвиняемый ездил по городу с теми же номерами.

Хозяева автомобиля уверены, что, если бы сотрудники правоохранительных органов сразу взялись за дело и объявили автомобиль в розыск, то Ахметвалиева можно было поймать до убийства екатеринбурженки. «Наш автомобиль был продан Маратом перекупу в Екатеринбурге, и местонахождение его неизвестно», — резюмировали они.

Общая сумма штрафов ГИБДД за нарушение Ахметвалиевым правил дорожного движения не уточняется.

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27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как решила продать свой автомобиль Audi Q5 незнакомой женщине. Покупательница притворилась беременной и, сославшись на токсикоз, попросила Ксению приехать к ней. Несколько дней спустя на авторынке в Челябинске нашли окровавленный автомобиль Каторгиной, а позднее — и тело самой женщины.

По обвинению в убийстве Ксении суд арестовал Екатерину Меньшикову, Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева, которые, по версии следствия, расправились с женщиной, чтобы завладеть ее машиной. У погибшей Каторгиной осталась девятилетняя дочь.

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