В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, тела музыкантов обнаружили в студии в Печатниках на юго-востоке столицы. 18 октября там состоялась вечеринка, на которой присутствовали их друзья и коллеги. Проснувшись утром, они обнаружили, что двое участников группы мертвы.

Отмечается, что Колбасов был барабанщиком в коллективе, а Акимов — продюсером. Солист группы Александр Вальтер на допросе в полиции сообщил, что не употребляет запрещенных веществ. О других обстоятельствах происшествия не сообщается.

В конце августа инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» потерял сознание на совещании и умер от передозировки наркотиков. При осмотре тела и личных вещей полицейские нашли три пакета с наркотиком и трубку для курения.

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