Российское судно подало сигнал SOS в Норвегии случайно

Российский ледокол «Тор», подавший сигнал SOS у западных берегов Норвегии, сделал это случайно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росморречфлота.

По его словам, сигнал бедствия был подан из-за обесточивания части оборудования во время шторма. «Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности», — сказал собеседник агентства, отметив, что тревога отменена.

Представитель норвежской спасательной службы в свою очередь заявил, что два двигателя из четырех работают, поэтому экипаж может управлять судном.

О том, что российский ледокол терпит бедствие в Норвегии, ранее 22 октября сообщила местная служба спасения. На борту судна находится 33 человека. В районе, где был подан сигнал SOS, наблюдался шторм.

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