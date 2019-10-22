Лукашенко рассказал о «дуге нестабильности» вблизи белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ республики постоянно накаляется. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе награждения государственными наградами ряда военнослужащих, пишет БЕЛТА.

Кроме того, по его словам, «не по дням, а буквально по часам» растет напряженность в мире. «Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности», — сказал белорусский лидер.

В связи с этим Лукашенко призвал службы безопасности республики сделать все, чтобы не дать повода «деструктивным силам» разрушить созданный в стране мир. Как отметил белорусский лидер, среди задач, которые стоят перед силовиками, — быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан.

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Президент Белоруссии также добавил, что силовые структуры республики ежечасно и ежеминутно находятся в боевом строю и полной боевой готовности. «Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства», — резюмировал он.

В конце 2018 года Лукашенко заявил, что в случае наращивания активности НАТО на белорусской границе у Минска может возникнуть необходимость в более эффективных ракетных вооружениях. Как отмечал белорусский лидер, Минск создал свою ракетную промышленность и производит свое высокоточное ракетное вооружение.

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