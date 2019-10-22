«Нечеловеческая» скорость скалолазки удивила фанатов

Индонезийка Арьес Сусанти установила мировой рекорд в скалолазании и прославилась в социальных сетях. Видео попытки спортсменки появилось в Twitter Марка Сэррелса.

Сусанти участвовала в чемпионате мира по скалолазанию в Китае. 24-летняя спортсменка взобралась на 15-метровую стену за 6,995 секунды и выиграла золотую медаль в лазании на скорость.

Пользователи сети назвали рекорд индонезийки «нечеловеческим». «Черт возьми, я больше времени трачу на то, чтобы выбраться из постели», «Думаю, мы нашли настоящего человека-паука», «Это удивительное достижение, как ей удалось?», «Просто чудо-женщина из Индонезии», — писали юзеры.

Скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года.

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