В сети пристыдили упавшую после пьянки чемпионку мира

Видео: Дела Красноярск / YouTube

Пользователи Instagram раскритиковали пострадавшую в конфликте с охранником красноярского ночного клуба чемпионку мира по скалолазанию Татьяну Руйгу. Негативные комментарии появились под постом спортсменки.

На видео, которое разместила Руйга, она отталкивает охранника ночного клуба, пытаясь обойти его. Мужчина разворачивает ее, после чего спортсменка падает. Из-за этого она получила перелом копчика со смещением и попала в больницу.

По мнению пользователей, Руйга не должна была ходить в ночной клуб. «Доча дома, алкоголичка мамаша в ночной клуб. Может в больничке мозг просветлеет немного», — написал один из них.

Другой пристыдил чемпионку за пьянство: «Позор таким спортсменам. Такое ощущение, что мастер по литроболу. Стыдно».

Вскоре спортсменка удалила пост с видео.

39-летняя Руйга — посол зимней Универсиады 2019 года, заслуженный мастер спорта России по скалолазанию.