Чемпионка мира потолкалась с охранником ночного клуба и сломала копчик

.👊🏿результат... Перелом копчика со смещением... Адские боли до полугода, с последующей операцией по удаление кончика... Полный покой с обезболивающими средствами... Сидеть нельзя... Лежать или стоять...Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника.... Как говорится, ни чихнуть-ни п......Даже свою трёхмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо..... Кто дал этим отморозкам такое право...??? Или с формой охранника им выдаётся бейджик ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ,БЕЗНАКАЗАННОСТИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ..... Теперь при любом моей движении у меня возникает ДИКОЕ желание взять БИТУ И ОТХЕРАЧИТЬ его промеж ног.... Чтобы он во всех красках прочувствовал моё состояние......

