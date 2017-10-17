Чемпионка мира потолкалась с охранником ночного клуба и сломала копчик

Четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга получила травму в результате конфликта с охранником ночного клуба в Красноярске. Об этом спортсменка сообщила в Instagram-аккаунте.
Инцидент произошел, когда женщина пыталась пройти мимо охраны. На видео, которое разместила Руйга, спортсменка отталкивает мужчину, пытаясь обойти его. Охранник сопротивляется, разворачивает женщину, из-за чего она падает.
.👊🏿результат... Перелом копчика со смещением... Адские боли до полугода, с последующей операцией по удаление кончика... Полный покой с обезболивающими средствами... Сидеть нельзя... Лежать или стоять...Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника.... Как говорится, ни чихнуть-ни п......Даже свою трёхмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо..... Кто дал этим отморозкам такое право...??? Или с формой охранника им выдаётся бейджик ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ,БЕЗНАКАЗАННОСТИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ..... Теперь при любом моей движении у меня возникает ДИКОЕ желание взять БИТУ И ОТХЕРАЧИТЬ его промеж ног.... Чтобы он во всех красках прочувствовал моё состояние......
После конфликта с охранником Руйга попала в больницу. Ее ждет операция. «Результат… Перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией по удалению копчика. Полный покой с обезболивающими средствами… Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без чьей-либо помощи», — написала Руйга в Instagram.
По информации РИА Новости, руководство клуба отвергает обвинения и заявило, что сотрудник заведения пытался указать девушке, где находится выход. Администрация клуба пожелала спортсменке скорейшего выздоровления.
39-летняя Руйга — посол зимней Универсиады 2019 года, заслуженный мастер спорта России по скалолазанию.