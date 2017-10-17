Чемпионка мира потолкалась с охранником ночного клуба и сломала копчик

Четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга получила травму в результате конфликта с охранником ночного клуба в Красноярске. Об этом спортсменка сообщила в Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел, когда женщина пыталась пройти мимо охраны. На видео, которое разместила Руйга, спортсменка отталкивает мужчину, пытаясь обойти его. Охранник сопротивляется, разворачивает женщину, из-за чего она падает.

После конфликта с охранником Руйга попала в больницу. Ее ждет операция. «Результат… Перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией по удалению копчика. Полный покой с обезболивающими средствами… Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без чьей-либо помощи», — написала Руйга в Instagram.

По информации РИА Новости, руководство клуба отвергает обвинения и заявило, что сотрудник заведения пытался указать девушке, где находится выход. Администрация клуба пожелала спортсменке скорейшего выздоровления.

39-летняя Руйга — посол зимней Универсиады 2019 года, заслуженный мастер спорта России по скалолазанию.