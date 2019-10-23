Россия похвалилась «летающим с нарушением законов аэродинамики» самолетом

Cверхманевренный самолет МиГ-29ОВТ, получивший двигатель РД-33ОВТ с отклоняемым вектором тяги (ОВТ), фактически «летал с нарушением законов аэродинамики», заявил ТАСС исполнительный директор «Климова», Герой Советского Союза Александр Ватагин.

«Если есть то, что выходит за пределы законов физики, то это то, к чему и нужно стремиться. Когда воздушное судно, боевой самолет нарушает те законы, по которым он создавался и по которым все летают, то это дорогого стоит», — сказал специалист.

Ватагин отметил, что «уникальная конструкция сопла обеспечивает возможность всеракурсного изменения вектора тяги, наибольшую угловую скорость его отклонения и наименьшее увеличение массы двигателя», а «с двигателями РД-33ОВТ самолет может совершать любые маневры, которые не под силу другим истребителям».

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Директор добавил, что России нужно вернуться «к легким однодвигательным истребителям». Также Валагин заметил, что силовой агрегат ТВ7-117В для вертолета Ми-38 «является лучшим в мире в своей размерности». «Эта разработка никакого отношения к Украине не имеет, это чисто российский мотор. Яркий пример импортозамещения канадско-американского P&W127», — сказал специалист.

В августе «Военно-промышленный курьер» написал, что советско-российский многоцелевой вертолет Ми-38 в ходе испытаний с PW127TS показал «потрясающие» результаты, в отличие от тестов с ТВ7-117В.

Экспериментальный истребитель поколения 4++ МиГ-29М/ОВТ, отличающийся от МиГ-29М отклоняемым вектором тяги, имеет маркетинговое название МиГ-35.

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