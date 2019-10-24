Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным

В Челябинской области начальника больницы управления ФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков заключенным. Об этом в четверг, 24 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в городе Кус. Сотрудники ФСБ задержали в гаражном кооперативе двух местных жителей, которые собирались через начальника больницы передать в лечебно-исправительную колонию 10 граммов наркотических веществ. В отношении всех троих возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

По данным Znak.com, во время обыска у подозреваемых обнаружили героин, марихуану и гашиш. Мужчины планировали передать партию разных наркотиков начальнику больницы (один при этом якобы не знал, что находится в свертке), а тот в свою очередь — отдать вещества двоим заключенным. 39-летний врач признал вину в совершении преступления. Известно, что у мужчины есть семья и двое детей.

Ранее 24 октября сообщалось, что в Татарстане сотрудники колонии поймали кошку, переносившую заключенным наркотики. В ошейнике животного обнаружили гашиш.

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