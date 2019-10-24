Глава МИД Белоруссии объяснил приезд Киркорова на день рождения его жены

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что российский певец Филипп Киркоров прибыл в Минск на творческий вечер его супруги Веры Поляковой, так как их семьи связывают давние дружеские отношения. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в Facebook-аккаунте.

По его словам, дружба его семьи с семьей артиста длится с начала 2000-х годов, а в настоящее время даже их дети «состоят в постоянной переписке».

Материалы по теме Восточное притворство Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?

«Желание побывать на творческом вечере супруги высказал сам Филипп, за что я ему бесконечно благодарен. (...) И если вы думаете, что он все измеряет деньгами, то вы глубоко ошибаетесь. (...) Для него понятия товарищества и искренней дружбы тоже многое значат», — подчеркнул министр.

Макей указал, что все расходы на поездку Киркоров оплачивал сам, однако «подкуп» с его стороны также присутствовал — в частности, певец прошел на вечер по приглашению, а не по билету (его цена составляла 30 долларов), позднее поужинал и выпил кофе вместе с главой МИД, а также по его приглашению посетил спектакль.

Белорусский министр заметил, что в связи с визитом российского певца в Минск в сети появилось множество недостоверных сообщений. «Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь даже получить хоть крупицу правды?» — задался он вопросом.

Материалы по теме Цена Союза Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет

Киркоров поделился в своем Instagram рядом публикаций из белорусской столицы и указал, что приехал туда «к друзьям на праздник», позже уточнив, что находится на творческом вечере «актрисы Веры Поляковой».

Супруга Макея в Instagram-аккаунте поблагодарила певца и его семью «за искренность и честность, за смелость и прямоту». «Я ваша поклонница навеки», — подписала она совместный снимок в соцсети.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!