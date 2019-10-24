Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые с начала лета

Супруга северокорейского лидера Ким Чен Ына замечена на публике впервые за четыре месяца. Об этом пишет Daily Mail.

Ли Соль Чжу на этой неделе сопровождала мужа в поездке на гору Кымгансан. Там он осмотрел построенный совместно с южнокорейской стороной курорт и приказал снести возведенные Сеулом объекты, поскольку они выглядят как «временные здания на стройплощадке».

До этого Ли Соль Чжу выходила в свет 20 и 21 июня, когда в Пхеньян приезжал с визитом председатель КНР Си Цзиньпин.

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Как отмечается, с прошлого года в государственных СМИ примерно раз в месяц либо проходило упоминание Ли Соль Чжу, либо появлялась она сама, поэтому ее четырехмесячное отсутствие было замечено.

Официальные причины ее непоявления на публике не сообщались. В южнокорейской прессе появилась информация о том, что она ждет ребенка. Однако, судя по последним фотографиям, супруга Ким Чен Ына не беременна: несмотря на широкое пальто ее живот кажется плоским, отмечает Daily Mail.

При этом издание отмечает другую странность: имени Ли Соль Чжу не было в списке тех, кто сопровождал лидера Северной Кореи в поездке на Кымгансан. Вместо этого в сообщениях значилась Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, в последние месяцы будто бы заменявшая Ли Соль Чжу в официальных поездках.

О личной жизни Ким Чен Ына мало что известно. На Ли Соль Чжу он, предположительно, женился в 2009 году, однако об их отношениях стало известно лишь в 2012-м. Считается, что у пары может быть трое детей.

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