Ростовская область предложила создать систему мониторинга компаний-экспортеров

Создать систему мониторинга компаний-экспортеров, в том числе из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), для содействия экспортной деятельности предложил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. Свою инициативу он озвучил на заседании парламентской группы по вопросам социально-экономического развития Ростовской области, состоявшемся 22 октября в Государственной Думе.

«Региональные органы исполнительной власти и центров поддержки экспорта должны иметь доступ к системе с целью оценки достижения показателя «Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, а также принятия необходимых мер для выполнения его целевого значения», — пояснил министр.

В ходе заседания парламентской группы Максим Папушенко сообщил, что Ростовская область в числе ведущих регионов-экспортеров вошла в ТОП-10. Так, по итогам 2018 года донской регион занял седьмое место в стране с объемом более 9 миллиардов долларов США. На Юге России Ростовская область вышла на первое место по объему экспорта.

Внешнеэкономическая деятельность традиционно является одним из конкурентных преимуществ Ростовской области. Темпы роста экспорта на Дону одни из наиболее высоких среди субъектов России. Общий объем внешнеторгового оборота (ВТО) превысил по итогам 2018 года 12 миллиардов долларов.

По данным Южного таможенного управления внешнеторговый оборот области по итогам первого полугодия 2019 года составил 5,35 миллиарда долларов. В том числе: экспорт — 3,9 миллиарда долларов, импорт — 1,5 миллиарда долларов. Доля Ростовской области в ВТО ЮФО увеличилась на 1,8 процента и составила 42,4 процента. Сальдо торгового баланса положительное и составило 2,4 миллиарда долларов.

Кроме того, количество участников ВЭД увеличилось на 54 организации, их общее количество составило 2765. Экспортно-импортные операции осуществлялись со 130 странами, в том числе экспортные — со 119 государствами. Основная задача региона в этой сфере — увеличение экспортеров из числа МСП.

«Есть хорошие результаты, — добавил Максим Папушенко. — Ростовская область отобрана в числе 11 регионов-пилотов, где внедряются самые инновационные подходы к продвижению экспортеров из числа малого бизнеса. Один из проектов — электронная торговля. Первые контракты при поддержке Российского экспортного центра, регионального правительства уже заключены областью на электронных торговых площадках мира».

В ходе заседания министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко также рассказал о социально-экономической ситуации в регионе и его потенциале.

«Рост ВРП за 2010-2018 годы составил 129,4 процента (среднероссийский показатель — 112,9 процента). Огромный сельскохозяйственный потенциал, есть хорошие итоги по индексу промпроизводства, притоку туристов, росту численности субъектов МСП. Чемпионат мира по футболу стал мощным фактором для роста деловой активности в Ростовской области, мы видели рекордный рост по инвестициям, объему экономики, промышленному производству, розничному товарообороту. Сегодня роль такого мощного фактора для роста экономики играют национальные проекты и синхронизированная с ними стратегия социально-экономического развития региона — 2030, которая разработана правительством региона и утверждена губернатором», — рассказал выступавший.

Особый акцент Максим Папушенко сделал на меры, которые предпринимает Ростовская область для поддержки инвестиционной деятельности и активизации экономического роста. В их числе: принятие регионального закона об инвестиционных налоговых вычетах, «инженерные» субсидии, налоговые льготы для инвесторов, заключение специальных инвестиционных контрактов, создание и развитие новых индустрий, являющихся драйверами экономического роста (ветроэнергетика, электронная торговля), развитие инфраструктуры поддержки бизнеса и другие.

«Донскому региону всегда оказывалась и оказывается серьезная поддержка государства со стороны всех федеральных министерств и ведомств, депутатского корпуса в Госдуме. Мы подготовили со всеми министерствами целый пул предложений, где нам нужна поддержка по ряду направлений, — отметил министр. — Это задачи, касающиеся сферы МСП, программы расширенного лизинга, закупок госкорпораций, контрольно-надзорной деятельности, в решении которых могла быть оказана помощь парламентариев, так как они связаны с предложениями об изменениях в федеральном законодательстве».

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что темпы роста индекса промышленного производства на Дону выше среднероссийских. В течение трех последних лет в регионе сохраняется устойчивая динамика роста индекса промышленного производства. По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства на Дону составил 103 процента, что выше среднероссийского показателя.

Со своей стороны министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский отметил, что последние пять лет производство продукции сельского хозяйства ежегодно растет. В 2014 году произведено продукции на 191 миллиард рублей, в 2018 — на 255 миллиардов рублей. Одним из составляющих стал практически двухкратный рост объема производства зерновых.

Однако в ходе заседания обсуждались вопросы, требующие решения на федеральном уровне. Так, для донского края, который является ведущим регионом России в сфере сельскохозяйственного машиностроения, очень важна поддержка машиностроителей. «С учетом важности отрасли для обеспечения продовольственной безопасности России важно держать на особом контроле вопрос сохранения субсидирования отечественных производителей сельхозмашин для обеспечения аграриев современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой. С учетом сложившейся практики, потребность в субсидиях составляет порядка 10 миллиардов рублей в год, прошу депутатский корпус оперативно поддерживать вносимые изменения в бюджет для выделения дополнительных ассигнований на поддержку отрасли, — обратился заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин к депутатам Госдумы.

В заседании парламентской группы приняли участие депутаты Госдумы, член Совета Федерации Ирина Рукавишникова, депутаты и представители органов исполнительной власти Ростовской области, представители экспертного сообщества. Также участниками совещания стали эксперты Федерального центра компетенции, Торгово-промышленной палаты России, Национальной ассоциации производителей говядины и другие.

Заседание прошло в формате «депутатского треугольника» в стенах Госдумы прошло впервые. Инициаторами выступили Заксобрание и правительство Ростовской области при поддержке губернатора Василия Юрьевича Голубева.

