Россиян предупредили о мокром снеге

В начале следующей недели в европейской части России ожидается мощный циклон, который спровоцирует понижение атмосферного давления. При этом температура будет достигать 15 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Понедельник станет переходным днем с температурой от 7 до 12. Со вторника начнется похолодание, температура опустится к нулевой отметке, а днем достигнет лишь 5-6 градусов. Вильфанд добавил, что возможны разные осадки, в том числе мокрый снег.

По его словам, на данный момент на европейскую территорию России поступает теплый воздух. К востоку от Москвы находится огромный циклон, который двигается на восток — Москва и европейская часть Россия окажутся в его тыловой части, и туда начнут поступать арктические воздушные массы, а давление начнет понижаться.

Ранее стало известно, что в столичном регионе России в этом году «автомобильная зима» наступит позже обычного, но резко. Под «автомобильной зимой» понимается период, когда автомобилистам следует менять летнюю резину на зимнюю. Поскольку в этом году произошла подвижка сезонов, «автомобильная зима» тоже наступит примерно на две недели позже.

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