Спецслужбы России и Африки усилят взаимодействие

Президент России Владимир Путин заявил о намерении активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами России и стран Африки. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 24 октября.

Глава государства отметил важность наращивания совместных усилий в области борьбы с терроризмом. По словам Путина, развитию африканского континента мешают терроризм и распространение экстремистской идеологии.

Российский лидер заверил, что Москва готова содействовать стабилизации ситуации в регионе.

23 октября, выступая на саммите «Россия — Африка» в Сочи, Путин анонсировал наращивание присутствия России в Африке. Ранее он заявил, что этот континент обладает большими ресурсами и экономическим потенциалом, и потому Россия готова конкурировать с другими государствами за сотрудничество с африканскими странами.

В августе представители Пентагона призвали Вашингтон по примеру Москвы наращивать свое влияние в Африке.

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