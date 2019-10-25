Менеджер Нурмагомедова ответил на слова Макгрегора о трусости дагестанцев

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, ответил ирландцу Конору Макгрегору, который назвал его клиента и других дагестанцев трусами. Пост он опубликовал в Instagram.

Абдель-Азиз заявил, что за годы работы с дагестанским народом он не встречал ни одного плохого человека. Этим людям, по мнению менеджера Нурмагомедова, присущи честь и благородие. «Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко об этом легендарном народе», — написал Абдель-Азиз.

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На пресс-конференции в Москве Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в России: «Он дерется лишь с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве».

Вечером 24 октября толпа дагестанцев, недовольная высказываниями Макгрегора, собралась у отеля «Ритц-Карлтон», в котором он остановился. Не дождавшись выхода ирландца, люди разошлись. Тогда Макгрегор написал в Twitter провокационный пост, в котором назвал себя «единственным крутым злодеем», однако позднее удалил его.

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