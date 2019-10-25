Фанат в тайне от блогерши делал странные видео с ней и напугал кумира

Блогерша Майя Хига (Maya Higa) узнала о странных видео со своим участием. Как сообщает The Daily Dot, ролики сделал фанат стримерши, однако она таких стараний не оценила.

По словам девушки, она случайно обнаружила несколько записей одного пользователя. В каждом из коротких роликов, сделанном из ее трансляций, заснят момент, когда она чихает. Хига посчитала, что юзер делал это не просто так.

«Кто-то просмотрел все мои записи, и сделал фрагменты, как я чихаю. И эти клипы называются просто "майя1", "майя2", "майя3". А ведь это наверняка какой-то странный фетиш», — отметила она.

Блогерша подчеркнула, что против таких клипов и приняла решение удалить их. Хига также заблокировала юзера в чате своего канала. «Послушай, тот, кто делает все это, в следующий раз, когда сядешь на свою кровать и приготовишься развлечься, тебя ждет облом», — заключила она. Тем не менее, несмотря на принятые меры, юзер все равно сможет смотреть ее трансляции и видео.

Ранее фанаты китайской блогерши Лизы Ли удивились, когда увидели ужасное состояние ее съемной квартиры. В комнатах был разбросан мусор и испортившаяся еда, а полы покрыты собачьими экскрементами.

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