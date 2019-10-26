Надвигающийся на Землю гигантский астероид показали на видео

Пролетевший мимо Земли на расстоянии 6,21 миллиона километров астероид (162082) 1998 HL1 сняли на видео. Соответствующий ролик от 23 октября опубликовал на YouTube пользователь Gian Masi.

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В диаметре астероид (162082) 1998 HL1, считающийся «потенциально опасным», достигает 550 метров. С Землей небесное тело сблизилось вечером 25 октября.

О приближении к планете (162082) 1998 HL1, открытого в апреле 1998 года и относящегося к группе Аполлона, сообщалось ранее в октябре.

В феврале 2018 года доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков предложил для уничтожения угрожающих жизни людей на Земле астероидов создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.

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