Удивившая словами о Крыме «Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша резко высказалась о патриотизме. Пост на эту тему она опубликовала в своих Instagram-stories.

Модель выложила скрин новости, в которой говорилось, что она отказалась отвечать на вопрос о принадлежности полуострова Крым. Паша сопроводила кадр цитатой писателя Олдоса Хаксли: «Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели».

Ранее сообщалось, что Паша пожелала Крыму процветания «как республике». Модель рассказала, что часто отдыхала на полуострове в детстве, и отметила, что ее сестра живет в Феодосии. По мнению девушки, Крым — для всех людей. «Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям», — сказала она.

В начале октября Паша отказалась давать интервью на украинском языке. Девушка пояснила, что имеет право излагать свои мысли на том языке, на каком пожелает. Позднее она назвала «полной ложью» информацию о своем отказе в интервью.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!