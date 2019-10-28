Впавшую в кому на турецком курорте россиянку разрешили отвезти домой

Впавшую в кому российскую туристку Киру Шиловскую разрешили транспортировать из Антальи (Турция) в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел по связям с общественностью туристической компании «TUI Россия».

Соответствующее разрешение дали врачи в больнице Антальи, в которой россиянка находится с 18 октября. В настоящий момент Шиловская подключена к системе искусственной вентиляции легких. Ее состояние расценивается как стабильно тяжелое.

Все расходы на лечение, организацию и оплату транспортировки и медицинской эвакуации находятся в ведении страховой компании «Ингосстрах».

Как сообщает ТАСС, страховая компания планирует отправить россиянку на родину во вторник, 29 октября. Для этого будет использована санавиация.

Ранее в воскресенье, 27 октября, стало известно, что жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская впала в кому на отдыхе в Анталье, а ее родным отказали в транспортировке женщины в Россию. Туристке стало плохо в отеле, а на месте врача не оказалось. Пока постояльцы отеля ожидали медицинской помощи, Шиловской стало хуже. После проведения анализов у женщины выявили проблемы с мозговым кровообращением.

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