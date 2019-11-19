Впавшая в кому в Турции россиянка очнулась

Российская туристка Кира Шиловская, впавшая в кому на турецком курорте, пришла в сознание. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

По данным издания, 31-летняя россиянка пробыла в состоянии комы 12 дней. Шиловская рассказала, что на пятый день отдыха в Анталье почувствовала себя плохо, однако персонал отеля не придал этому значения. Когда в номер к женщине все-таки приехала скорая помощь, у нее уже начались конвульсии, пошла пена изо рта, и россиянка впала в кому.

По словам медиков, женщина находилась в тяжелом состоянии, и даже хорошее лечение могло привести к неблагоприятным последствиям, например, инвалидности. Однако благодаря оперативной диагностике и выбранному методу лечения состояние Шиловской улучшилось.

В настоящее время здоровью россиянки ничего не угрожает. «Врачи сказали, что все восстановится. Я буквально бегу на тренировки в больничный зал каждый день, разрабатывать руку, учиться держать равновесие. Хочу снова научиться бегать, приседать, прыгать. И взять дочку на руки», — поделилась она.

Врачи ожидают, что женщина выпишется из больницы через две недели, на полную реабилитацию ей потребуется еще полгода. «В будущем планирую больше уделять времени близким и следить за здоровьем. Мы все время куда-то бежим, не обращаем внимания на мелочи. А все может прекратиться в один миг, надо его ценить», — резюмировала россиянка.

О том, что жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская впала в кому на отдыхе в Анталье, стало известно 27 октября. Туристке стало плохо в отеле, а на месте врача не оказалось. Пока постояльцы отеля ожидали медицинской помощи, Шиловской стало хуже. После проведения анализов у женщины выявили проблемы с мозговым кровообращением. Родным женщины отказали в транспортировке пациентки в Россию.

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