Женщина солгала сотрудникам телеигры и выиграла главный приз

Пользовательница Reddit с ником Iwonacar рассказала о том, как выиграла в телеигре, применив смекалку и обманув продюсеров. Пост с ее историей набрал 28 тысяч лайков.

По словам женщины, в шоу было несколько типов испытаний: в одних проверялась физическая сила, в других — знание математики и навыки решения задач, а в третьих — способность справиться со своими страхами. Iwonacar призналась, что с первыми двумя группами испытаний у нее не возникло проблем, а при подготовке к третьему типу заданий она решила схитрить.

Конкурсантам необходимо было заранее написать список из пяти вещей, которых они боятся больше всего. Пользовательница соврала и указала то, перед чем она не испытывает страха: пауки, тараканы, змеи, скорпионы и мокрицы. «Я выросла в сельской местности, так что мне всю жизнь приходилось сталкиваться с ползучими гадами», — объяснила женщина.

Когда пришло время испытания, Iwonacar запустили в комнату, полную тараканов, среди которых ей нужно было найти ключ для следующего задания. Женщина справилась, а прочие участники — нет.

В результате пользовательница выиграла автомобиль. Позднее она продала его и купила себе другую машину. Iwonacar призналась, что рассказала семье о том, как одержала победу в шоу, только недавно. Ее родственники разделились на два лагеря: одни были убеждены, что Iwonacar совершила неправильный поступок с точки зрения этики и морали, а другие не считали остальных конкурсантов достойными победы, если они не додумались схитрить так же, как это сделала пользовательница.

Многие юзеры отнеслись к поступку Iwonacar положительно. «В любой игре главное — стратегия. Планирование — важная часть выигрыша», — написал Pamela271. Однако некоторые осудили ее за жульничество.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как случайно обнажила грудь перед работодателем. По ее словам, неловкая ситуация произошла перед прохождением тестового задания.

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