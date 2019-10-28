Лукашенко пригрозил противникам Белоруссии «неприемлемым ущербом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у его страны есть все возможности нанести «неприемлемый ущерб» своим противникам в случае нападения. Его заявление передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в вопросах обороны Минск будет исходить именно из этого принципа. Он отдельно подчеркнул, что белорусские вооруженные силы способны на нанесение подобного ущерба. При этом президент отказался конкретизировать характер этих возможностей, чтобы «кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры».

Лукашенко также отметил, что новые масштабные вооружения закупаться не будут, поскольку у Белоруссии нет на это средств. В то же время он подчеркнул, что новейшие российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» недавно были переброшены к Белорусской атомной станции. «Наши военные владеют этим оружием в совершенстве», — подчеркнул он.

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Ранее Лукашенко заявил, что, несмотря на необходимость обеспечить безопасность республики, белорусы не будут при этом «бряцать оружием».

Заявления белорусского президента связаны с тем, что в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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