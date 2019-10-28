В Якутии подготовились к эксперименту по строительству купольных сооружений

В Якутске завершается монтаж микроимитационной модели жилого дома под куполом. Совместный проект Северо-Восточного федерального университета имени Максима Аммосова (СВФУ) и компании «Синет» реализуется на площадке территории опережающего развития «Индустриальный парк "Кангалассы"». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе администрации региона.

«Проект выполняется объединенной группой ученых и разработчиков, представляющих разные направления науки и подразделения университета» — говорит руководитель проекта, декан Автодорожного факультета университета Дмитрий Филиппов. В его реализации принимают участие эксперты в области геологии, климатологии, промышленного и гражданского строительства, теплотехники, энергетики, медики и психологи.

Целью проекта является оценка влияния купольных конструкций на состояние вечно мерзлых грунтов, климата внутри купола, тепло и энергоэффективность основного здания, работающего совместно с куполом, комфортность, здоровье и психофизическое состояние проживающих. Результаты исследований лягут в основу для принятия решения о дальнейшей судьбе эксперимента. Если же в обозримом будущем результаты эксперимента в целом окажутся положительными и будут найдены инженерно-технические решения, к примеру, по сохранению мерзлоты, выведению смога и вентиляции конструкции, борьбе с конденсатом, то, возможно, купольные технологии начнут массово применяться в зоне распространения вечной мерзлоты.

При строительстве и благоустройстве деревянного одноэтажного дома используются инновационные энергосберегающие технологии в системе отопления, альтернативного электроснабжения, элементы умного дома.

«После окончания монтажа и установки всех необходимых приборов и датчиков в доме поселится семья, которая будет вести самый обычный образ жизни и вести дневник. За показаниями приборов и датчиков будет следить группа ученых», — рассказал Дмитрий Филиппов.

Эксперимент начнется в ноябре месяце и продлится до лета 2020 года. В случае успеха первого эксперимента проект можно масштабировать — строить купола с различной тематической направленностью. К примеру, как купол над жилым домом, над водным объектом для изучения мерзлотных и геологических процессов, над линейным объектом (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели) для изучения мерзлотных процессов, устойчивости земельного полотна, оснований и дорожных покрытий, купол также можно использовать для сравнительного изучения выращивания различных растений в открытом и закрытом грунте. Результаты натурного эксперимента позволят выработать рекомендации о возможности применения купольных технологий в условиях криолитозоны.

