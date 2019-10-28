Кудрину посоветовали искать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин посетовал на слишком большой объем отчетности и бумажной волокиты, запрашиваемой контрольными органами. Чиновника цитирует «Интерфакс».

В качестве примера он привел Счетную палату, возглавляемую бывшим министром финансов Алексеем Кудриным. Требования ведомства он сравнил с тактикой британского разведчика Кима Филби, работавшего на СССР. Тот писал в мемуарах, что помогал советским агентам работать без опаски, нагружая сотрудников британской спецслужбы MI6 ненужной бумажной отчетностью.

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На вопрос Кудрина о том, стоит ли искать врагов «в своих рядах», Орешкин ответил: «Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например».

«Все это происходит на бумаге, каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. Сотрудники сидят и пишут-пишут-пишут, отправляют», — сказал министр. По его словам, такая ситуация сложилась не только в Счетной палате, но и в других ведомствах: в аппарате правительства, прокуратуре.

В июне во время прямой линии президент России Владимир Путин порассуждал о взглядах Кудрина на экономику. По мнению главы государства, руководитель Счетной палаты в последнее время «перековался и дрейфует в сторону [бывшего помощника президента] Сергея Глазьева».

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