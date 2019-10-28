Матери обнаружили на часах изображения гениталий и ужаснулись

Матерей возмутили часы Swatch SXY New Gent с изображениями различных частей тела, среди которых есть мужские и женские гениталии, на ремешке. Провокационные часы они обсудили на форуме Mumsnet.

«Моя дочь, к счастью, взрослая, просматривала раздел сайта Swatch, где можно выбрать рисунок на ремешке часов из различных дизайнерских вариантов и картин старых мастеров. Отличная идея. Однако я не уверена насчет этого "художественного" дизайна. Вы бы надели такое?» — написала одна из пользовательниц.

Женщин удивил дизайн Swatch. «Это самая странная вещь, которую я когда-либо видела», — прокомментировала ее пост другая участница форума. «А ведь кто-то спроектировал это и подумал: "Отличный дизайн. Его просто сметут с полок". Думаю, что все закончится распродажей в январе», — написала другая.

Однако несколько участниц форума не сразу заметили на ремешке гениталии. «Я, должно быть, старею, потому что это выглядело как узор, пока я не посмотрела поближе», — написала одна из пользовательниц. «Я думала, что это лакричное ассорти, пока я не увеличила масштаб!» — согласись другая.

Часы с изображением гениталий на ремешке — часть сотрудничества Swatch и студентов Университета искусств и дизайна в Лозанне, Швейцария. Стоимость часов составляет 97 фунтов стерлингов (7,9 тысячи рублей).

Ранее в октябре покупатели британского онлайн-ретейлера FatFace обнаружили напоминающий обнаженную женскую грудь принт на свитере, выпущенном к Рождеству. На снимке воротник бежевого джемпера окольцовывают три ряда орнамента. Два из них представляют собой одинаковые соприкасающиеся треугольники с красными точками в нижних вершинах.

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