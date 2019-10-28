В российском регионе откроются школы домашнего ухода за лежачими больными

В Карелии появятся школы домашнего ухода за «тяжелыми» больными, в которых будут обучаться их родственники. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на региональный ресурсный центр.

Так, по информации издания, школы станут частью пилотного проекта системы долговременного ухода, в рамках которого в медучреждениях также появятся стенды с информацией о правильном уходе за лежачими больными.

Уточняется, что в ближайшее время в районах Карелии откроют две такие школы.

Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач нацпроекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Для этого на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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