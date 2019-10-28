На Украине пересмотрят лишение Януковича звания президента

Конституционный суд Украины намерен рассмотреть конституционность закона о лишении бывшего главы государства Виктора Януковича звания президента страны. Об этом говорится на сайте суда.

Соответствующее заседание состоится 29 октября и пройдет в закрытом режиме. Рассмотрением вопроса займется Большая палата Конституционного суда.

Ранее генпрокурора Украины Руслана Рябошапку обвинили в желании закрыть дела против Януковича. По словам уволенного экс-начальника управления специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, в настоящее время руководство ведомства принимает меры, чтобы развалить дела против окружения экс-президента.

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В феврале 2015-го Верховная Рада лишила Януковича почетного звания президента страны. Согласно Конституции Украины, лишить звания главы государства можно только после процедуры импичмента, который Януковичу объявлен не был.

Виктор Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск.

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