Парень пытался заглушить звуки секса из соседней квартиры и оказался виноватым

Пользователь Reddit под ником RustyGlass54 пожаловался, что его попытки заглушить звуки, доносящиеся из соседней квартиры, оказались тщетными. Помимо этого, его действия оказали обратный эффект. Подписчики треда посочувствовали юзеру.

По словам парня, его сосед Фрэнк и его девушка на выходных занимаются сексом всю ночь, сопровождая это громкими воплями. Чтобы заглушить их, он начал играть на гитаре и петь. По его словам, в последние несколько месяцев такое решение показалось ему оптимальным, так как он мог бы обезопасить от криков не только себя, но и других соседей.

Однако недавно произошел странный случай: прервавшись во время ночной игры, он услышал, что Фрэнк из-за стены потребовал, чтобы он продолжил пение. Сосед заявил, что без аккомпанемента он не сможет испытать оргазм.

«В моих попытках скрыть, что они занимаются сексом, мне удалось использовать какой-то странный павловский трюк, когда всякий раз, когда они занимались сексом, я играл на гитаре и пел», — пояснил изумленный RustyGlass54. Он также заметил, что стоны пары порой прерываются пением.

Другие соседи разозлились на парня, так как, по их мнению, именно он стал причиной громких воплей из квартиры Фрэнка. Несколько жильцов дома также решили громко заниматься любовью, чтобы проучить его. «На данный момент я слушаю Фрэнка и его подругу, пару рядом с моей стеной, еще одну развратную пару и одну, полную мести, и все это потому, что я пытался спасти себя от прослушивания сексуальных звуков», — пожаловался он.

История RustyGlass54 набрала 32 тысячи лайков и более тысячи комментариев. Многие пользователи предлагали ему изменить репертуар и перейти на детские или максимально глупые песни, чтобы насолить соседям. Некоторые рекомендовали воспитать в них новые реакции: «Итак, теперь вы знаете, что они обучаемы. Найдите звук или шум, который вызовет возбуждение в самое неудобное время», — советовал один из них. Некоторые усомнились в правдивости истории, назвав ее слишком смешной для реальной жизни.

Ранее пользователи Reddit, преподававшие курсы сексуального образования, перечислили наиболее странные заблуждения своих учеников. Многие домыслы подростков касались процесса зачатия.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!