Шипулин ответил на слова о 300-миллионном сокращении бюджета уральского города

Бывший биатлонист Антон Шипулин отреагировал на слова мэра города Краснотурьинск Свердловской области Александра Устинова о том, что муниципалитет не получил около 300 миллионов рублей из регионального бюджета из-за недостаточной поддержки спортсмена на довыборах в Госдуму в сентябре 2019-го. Пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Шипулин назвал высказывание Устинова эмоциональным и предложил ему организовать встречу, чтобы обсудить возможности получения Краснотурьинском дополнительных средств для развития города. Также он отметил, что для него нет разницы между теми, кто голосовал за него и кто этого не сделал. «Каждый голосовал так, как хотел. И я уважаю этот выбор», — заявил экс-биатлонист.

Политик пообещал, что организует прием избирателей в Краснотурьинске. «Приходите, будем разбираться с вашими вопросами, содействовать в разрешении проблем», — сказал Шипулин.

За Шипулина на довыборах проголосовали около 40 процентов жителей Краснотурьинска — это четвертый с конца результат из 21 населенного пункта. В своей речи Устинов предположил, что из-за этого городу было выделено из бюджета лишь 68 миллионов вместо 368 миллионов рублей.

Шипулин был избран в Госдуму в сентябре. Спортсмен набрал 41 процент голосов по Свердловской области. Он шел на выборы от партии «Единая Россия».

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую спортсмен завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира, а также становился олимпийским чемпионом в 2014-м.

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