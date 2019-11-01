Новую юбку бренда подняли на смех за невозможность носить с нижним бельем

Покупатели подняли на смех новую юбку британского онлайн-ретейлера Asos за невозможность носить ее с нижним бельем. На пост в Instagram-аккаунте @asbos_sos, публикующем странные продукты бренда, обратили внимание в The Sun.

По бокам черная кожаная юбка имеет крупные вырезы, которые разделяют ее на две части. Передняя часть, застегивающаяся на молнию, соединена с задней с помощью трех ремней сверху и шести рядов из металлической цепи снизу. Новинка, полностью оголяющая бедра, доступна на сайте Asos по цене 65 фунтов стерлингов (более пяти тысяч рублей). На рекламных фотографиях модель демонстрирует ее в комбинации с черным кроп-топом с длинными рукавами и массивными ботинками на платформе.

Подписчики @asbos_sos принялись шутить над дизайном юбки в комментариях. «Как будто тебе 12 лет и ты заглянул в родительский комод на Хеллоуин», «А как ее носить — без трусов?», «Мне кажется, в этом будет прохладно ходить от дома к дому за конфетами», «Зато больше ни у кого не будет такого костюма», «Боже мой! Они [Asos] становятся все хуже и хуже», — писали они.

В сентябре покупатели обругали свадебный наряд, появившийся на сайте Asos, за сходство с ночным бельем. Речь идет о костюме, состоящем из соединенных брюк и топа. Он изготовлен из полностью прозрачной белой ткани и украшен кружевом на животе и груди.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!