В российском лесу нашли машину с водителем без головы

В воронежском лесу нашли автомобиль, за рулем которого сидел обезглавленный мужчина. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает издание «Вести Воронеж».

Очевидцы обнаружили машину утром 31 октября. По их словам, голову 53-летнего водителя обнаружили в 50 метрах от автомобиля. Все деревья на пути транспортного средства были снесены.

По предварительным данным, погибший подрабатывал таксистом. Пользователи соцсетей обсуждают, что он планировал покончить с собой.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко устроил смертельное ДТП в Подмосковье. Автомобиль Land Cruiser Prado 150 врезался в отбойник на 19-м километре платной трассы М-11 на подъезде к Москве, после чего перевернулся. Погиб один человек.

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