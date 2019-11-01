Белоруссия нашла замену общей валюте с Россией

Нацбанк Белоруссии и Центробанк России договорились об унификации монетарной политики. Как объяснил глава белорусского регулятора Павел Каллаур, с 1 января 2021 года Минск хотел бы перейти на режим таргетирования инфляции и обеспечить близкие с Россией цели по ней, передает «Интерфакс».

По его словам, для введения в Белоруссии такого режима, уже действующего в России, предстоит изменить законодательство. Это будет сделано в рамках «дорожной карты» по углубленной интеграции.

Каллаур подчеркнул, что стабильность цен будет для регуляторов обеих стран ключевым вопросом. Вместе с тем он вновь указал, что переход к некой общей наднациональной валюте не предполагается, а для возникающих слухов, которые только будоражат общественность и заставляют людей ожидать высокую инфляцию или девальвацию, нет никаких оснований.

Глава Нацбанка признал, что ценовая стабильность не исключает колебаний курса белорусского рубля по отношению к другим валютам, но никаких шоков не будет.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия в рамках интеграции хотят создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности. Также стороны за два года намерены сформировать единые социальные гарантии, объединить банковский надзор, чтобы тот работал с двумя центробанками, и создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.

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