Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте мексиканского боксера.

Альварес нокаутировал 36-летнего россиянина в 11-м раунде противостояния. Мексиканец нанес два точных удара по голове Ковалева, после чего российский боксер рухнул на канаты.

Поединок прошел 3 ноября. Альварес завладел поясом чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Мексиканец одержал 53-ю победу в профессиональной карьере.

Примечательно, что DAZN была вынуждена отсрочить начало боя, чтобы избежать наложения на трансляцию турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Главный бой UFC 244 выиграл американец Хорхе Масвидаль. Он одержал победу техническим нокаутом над Нэйтом Диасом.

Для Ковалева поражение стало четвертым при 34 победах. Менеджер российского бойца заявил, что боксер планирует вернуть титул чемпиона мира.

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