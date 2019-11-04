Виктор Ан завоевал серебро на Кубке мира по шорт-треку

Российский шорт-трекист корейского происхождения Виктор Ан стал обладателем серебряной медали на первом этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

33-летний спортсмен занял второе место в финальном забеге на 1000 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту и 24,134 секунды. Россиянин уступил представителю Южной Кореи Хван Дэ Хону. Третье место занял также южнокореец Пак Чжи Вон.

Для Ана это уже вторая медаль в рамках этапа в Солт-Лейк-Сити. Он финишировал вторым в забеге на 500 метров, пропустив вперед китайского спортсмена У Дацзина.

В сентябре 2018-го спортсмен объявил о завершении карьеры и покинул Россию. Несмотря на это, в феврале того же года Ан заговорил о желании вернуться к выступлениям за национальную команду. Он защищал цвета российского флага с 2011 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!