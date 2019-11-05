Анонимного разоблачителя Трампа захотели раскрыть

Министерство юстиции США потребовало предоставить данные анонимного автора, который готовит к публикации разоблачительную книгу про президента США Дональда Трампа. Об этом 4 ноября сообщила газета The New York Times.

Помощник генпрокурора США Джозеф Хант обратился с таким требованием к издателям книги под названием Anonymous и агентам автора. В том случае, если он действительно занимал или занимает высокую позицию в администрации Трампа, издание книги может стать нарушением обязательств о неразглашении, которые он мог подписывать.

В том случае, если чиновник не подписывал никаких подобных соглашений и не имел доступа к секретной информации, Хант потребовал передать в Минюст информацию о его должности и времени, которое он проработал в правительстве.

По его словам, такой запрос — обычная процедура, необходимая в тех случаях, когда высокопоставленные чиновники пишут о своей работе. Однако, сообщает издание, агенты компании Javelin, представлявшие сотрудников исполнительной власти в подобных случаях, утверждают, что это первый раз, когда Минюст требует данные автора.

Агенты подчеркнули, что, по словам их автора, глава США хочет разоблачить тех, кто сливает информацию из его окружения. Журналисты написали в Белый Дом письмо с вопросом о том, было ли требование Ханта отправлено по поручению президента. Ответа они не получили.

The Washington Post 3 ноября опубликовала информацию, предоставленную неназванными сотрудниками администрации Трампа: они рассказали, что американский лидер «испытывает ненависть к Украине», считает страну «полностью коррумпированной», а ее территорию — частью России.

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