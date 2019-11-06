Уволенную за эротические фото учительницу отказались возвращать на работу

В Магнитогорске Правобережный районный суд отказался восстановить на работе тренера детско-юношеского центра Екатерину Конопенко, которую уволили из-за опубликованных в интернете эротических фотографий. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Отмечается, что женщине отказали в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В сентябре стало известно, что Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад. Прокуратура пришла к выводу, что фотографии нарушают нравственные и этические нормы, а также ущемляют права несовершеннолетних учеников. По решению ведомства женщину уволили, она обратилась в суд.

После увольнения Конопенко и ее 17-летнюю дочь вызвали в полицию из-за поступления информации о неисполнении ею родительских обязанностей в связи с публикацией старых фотографий, на которых маленькая девочка была запечатлена с оружием.

Женщина опубликовала видео с обращением к коллегам, на котором призывала их фотографироваться в обнаженном виде. «Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — заявила Конопенко.

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