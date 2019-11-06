Футболист пинком убил выбежавшую на поле курицу и был удален

Игрок полупрофессионального хорватского клуба «НК Еленград» Иван Газдек убил курицу во время матча против «Ясеновача». Об этом сообщает издание 24sata.hr.

Несколько птиц выбежали на поле во время игры. Газдек попытался выгнать их, но одна курица сидела на поле и не уходила. Тогда футболист пнул ее и убил, схватил мертвую тушку и выбросил за пределы газона. За свой поступок игрок получил красную карточку.

«Поверьте, я сделал это не специально», — заявил Газдек. Он также отметил, что после матча отправил владельцу курицы письмо с извинениями и купил ему новую птицу.

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