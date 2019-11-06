Беременная жена дала отпор вооруженным бандитам и спасла мужу жизнь

В американском городе Лития, штат Флорида, беременная жена дала отпор грабителям, напавшим на ее мужа. Об этом сообщает Bay News 9.

Джереми Кинг (Jeremy King) был у себя дома, когда через заднюю дверь в дом проникли двое мужчин в масках и капюшонах. Нападавшие направили на Кинга пистолеты, схватили 11-летнюю дочь мужчины и потребовали деньги.

Кинг заявил, что для них у него ничего нет. Тогда один из грабителей начал бить его пистолетом, а другой — ногами по голове.

Жена Кинга, которая находится на восьмом месяце беременности, выглянула из спальни, чтобы посмотреть, что происходит. Один из грабителей выстрелил в нее, но промахнулся. Тогда женщина схватила винтовку и смертельно ранила нападавшего.

Злоумышленники бросились бежать. Раненый грабитель сумел преодолеть примерно 60 метров и упал в канаву, где его позже нашли мертвым. Его сообщник скрылся, злоумышленника разыскивает полиция.

В результате нападения Кинг получил травмы: у него раздроблена глазница, сломан нос и диагностировано сотрясение мозга. Врачи наложили ему на голову 20 швов и поставили три скобы.

Ранее в октябре сообщалось, что житель американского города Даллас, штат Техас, проснулся, убил вора и вернулся ко сну. 72-летний мужчина услышал шум во дворе и после предупреждения выстрелил в человека, который лез к нему в сарай, а затем вернулся домой и лег спать.

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