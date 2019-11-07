Названы районы Москвы с наибольшим числом смертельных ДТП

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими или погибшими зафиксировано в районе Выхино-Жулебино, который входит в Юго-Восточный административный округ Москвы. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные столичного управления ГИБДД по итогам девяти месяцев 2019 года.

В Выхино-Жулебино произошло за этот период 120 аварий, в которых погибли восемь человек и пострадали 144. Также рекордсменами по числу ДТП стали соседние районы Люблино (118 ДТП с 4 погибшими и 142 пострадавшими) и Марьино, где зарегистрировано 108 ДТП с 5 погибшими и 117 ранеными.

При этом не учитывались небольшие аварии без человеческих жертв.

ЮАО в целом занял лидирующее первое место по сравнению с остальными округами по количеству ДТП с пострадавшими или погибшими — 839, в которых скончались 39 человек и был ранен 941 человек. Вторую строчку в рейтинге аварийности занимает Восточный округ — 724 ДТП, затем идут Западный — 697, Северный и Северо-Восточный — по 604 аварии в каждом.

Меньше всего транспортных инцидентов произошло в Зеленограде, а также Троицком и Новомосковском административных округах — 111 и 152 соответственно.

Эксперты объяснили высокую аварийность в ЮАО сильной уплотненностью населения, привлекаемого дешевым жильем в этих районах. Кроме того, там большое количество транзитного транспорта и мигрантов с «низкой водительской квалификацией».

Данными ГИБДД заинтересовались в мэрии Москвы, после их изучения городские власти пообещали принять меры для снижения аварийности в этих районах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru