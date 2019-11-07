Россия модернизирует три малых ракетных корабля

Министерство обороны России проведет модернизацию малых ракетных кораблей (МРК), называемые на флоте «ракетными малышами», для Тихоокеанского флота. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, сообщает РИА Новости.

По словам Криворучко, сейчас с Северо-восточным ремонтным центром в Вилючинске прорабатывается вопрос о модернизации трех МРК проекта 1234. Срок службы судов в результате будет продлен на восемь лет, а заводской ремонт позволит продлить его еще на восемь лет дополнительно. Работы по проекту модернизации 1234.1, который предусматривает замену вооружения, займут пять лет.

В частности, старый комплекса радиоэлектронной разведки «Титан» будет заменен на современную пассивную станцию, способную обнаруживать авианосцы, а ракетные комплексы «Малахит» на систему «Уран». Также на судно установят 76-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку АК-176МА.

Ранее сообщалось о модернизации МРК «Смерч» проекта 1234 «Овод», который сможет находить корабли противника по радиоэлектронным следам.

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