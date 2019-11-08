Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу. Об этом сообщает ТАСС.

Протасовицкий был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы и отбывал срок в исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области. Он, как и футболисты, просил об условно-досрочном освобождении, но ему отказали.

При этом 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об УДО в отношении Кокорина и Мамаева, приговоренных к полутора годам и одному году и пяти месяцам лишения свободы соответственно. Они вышли из тюрьмы 17 сентября.

Кокорин, Мамаев и Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. Сперва они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!